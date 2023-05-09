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Gündem
AA 09.05.2023 20:34

Muharrem İnce: Bu memleketin ve Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben diyorum ki bu memleketin ve Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir" dedi.

Muharrem İnce: Bu memleketin ve Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir

Seçim çalışmaları kapsamında Muğla'ya gelen İnce'yi, Milas Atapark Meydanı'nda partililer ve gençler karşıladı.

Seçim otobüsünden konuşan İnce, mitinge katılan gençlerden ailelerini de partilerine destek vermeleri için ikna etmelerini istedi.

Gittiği tüm il ve ilçelerde kendisini gençlerin karşıladığını anlatan İnce, "Bu seçimden sonra herkes sizin değerinizi anlayacak. Dün Denizli'de beni 3 bin kişi karşıladı. Siz memleketin kaderine el koyacaksınız. Her evden Memleket Partisi'ne 1 oy istiyorum. Gençler annelerinizi, babalarınızı ikna etmenizi istiyorum." diye konuştu.

İnce, Atatürkçü bir parti olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 4 cumhurbaşkanı adayı ile milletvekili adaylarının olduğuna değindi.

CHP'ye oy verenlere çağrıda bulunan İnce, şunları söyledi:

"Burada CHP'nin 4. sırasında eski bir AKP'li var. Siz ısrarla inatla CHP'ye oy verirseniz, CHP listelerinde eski 77 kişi var. Eski Saadet Parti'li, DEVA Parti'li, Gelecek Parti'li yani eski AKP'li 77 kişi var. Bir de HDP'liler var, cumhuriyetle problemli. O mecliste parmaklar nereye kalkar bilmiyorum. Ben diyorum ki bu memleketin ve Atatürkçülerin sigortası Memleket Partisi'dir."

İnce, konuşmasının ardından pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

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