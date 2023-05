Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremzede gençlere ek kontenjan

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Adanalıları kebap ve şalgamdan çok sevdiğini, kebap ve şalgamdan bahsetmeyeceğini, bu işi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e bıraktığını söyledi.

Adanalıların mert olduğunu, yanlışa düşmeyeceğini, vefasının büyük olduğunu ifade eden Erdoğan, "Adanalılar reisini üzmez. Bu millet akıllıdır, malum kişileri getirmez başa." diye konuştu.

Erdoğan, Aydın mitingine 65 bin kişinin katıldığını, resmi rakamlara göre Adana'da 80 bin kişinin miting alanında olduğunu belirtti.

Adana'da dün Millet İttifakı'nın aynı yerde miting yaptığını anımsatan Erdoğan, "Ne yaptılar? Adanalı işini bilir diyorum. İnşallah haftaya pazar günü biz Ankara'dan balkon konuşması yaparken Adana da buradan yapacak." ifadelerini kullandı.

"Muhalefet, kentsel dönüşümden anlamaz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana ile birlikte 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabb'imden ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Depremin hemen ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. Depremde ağır can kaybı ve yıkım yaşayan 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem milletimizle dayanışmamızı gösterdik hem çalışmaları yerinde takip ettik hem de bundan sonraki işlerin planlamasını sizlerle beraber yaptık. Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık. 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Ayrıca 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. Bizde laf yok, icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak, bunun 319 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz."

Erdoğan, Adana'nın depremi nispeten daha az can kaybı ve hasarla atlatan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Adana'da sadece depremin yol açtığı yıkımları telafi etmeyi değil, gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak daha kapsamlı bir kentsel dönüşüm planladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhalefet, kentsel dönüşümden anlamaz, böyle bir şeyi de kabul etmez ama biz geleceğe hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah, Adana'yı burada yaşayan her bir kardeşimin, güven ve huzurla evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizden biraz sabır, biraz da destek istiyoruz. Çünkü bu büyük yükün altından ancak devlet ve millet el ele vererek kalkabiliriz. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza da yürekten inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde (depremzede öğrenciler için) genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız.https://t.co/t67PhO9E1y pic.twitter.com/gOmoBJeGTR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2023

Deprem bölgesindeki öğrencilere kontenjan

Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine bir müjde vermek istediğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde, bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Bu öğrencilerimiz, ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimize 1'er kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin yararlanacağı bu kararların, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversiteye yerleşecek gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Erdoğan, Adana'ya her gelişlerinde şehrin sevgisi, coşkusu ve heyecanının kendilerini ayrı etkilediğini, Adanalı olmanın her doğan güne yeni bir heyecan ve enerjiyle başlamak demek olduğunu söyledi.

Adanalı olmanın harbi olmayı ve mertliği göğsünde bir madalya gibi taşımak demek olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adanalı olmak demek bu bereketli topraklar üzerinde emeğiyle, alın teriyle çalışmak, üretmek, sonra helalinden bunun keyfini sürmek demektir. Bay bay Kemal ne diyor? Helalden bahsediyor. Bay bay Kemal, önce torununun, hani küçücük bir torunu var ya o torununu sen SSK’lı nasıl yaptın? Sende hiç vicdan yok mu? Nasıl yaptın, önce bunun hesabını ver. SSK'nın genel müdürüyken bu hastanelerde ölenlerin, rehine veya rehin alınmasının hesabını neyle vereceksin? Geçelim, çok da vaktimizi almasın. Adana türküsünde, 'Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın, o yarin kollarında' diyor. Biz de diyoruz ki Rabb'im bize son nefesimize kadar Adanalı kardeşlerimize hizmet etmeyi nasip etsin. Çünkü bizim yarimiz, yoluna kurban olduğumuz, ona hizmet etmeyi şeref bildiğimiz milletimizdir."

"Makam mevki dağıtıyorlar"

Kamu görevlilerini tehdit ediyorlar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Emeklileri kadınları tehdit ediyorlar. Bunların zihniyeti millete parmak sallayan tek parti faşizmi zihniyetidir. Sizler Tayyip Erdoğan diyorsunuz ya, sizleri de tehdit eder. Eli boş tehdit edecek kişi arıyor. Birilerinin arkasına saklanarak milli irade düşmanıdır. Bunların milletin değerlerine tahammülü yok. Öyle kibirliler ki, göbeğini kaşıyan adam diyerek millete hakaret etmekten çekinmezler.

14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.

Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhütünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiklerinizi açıklayın.

Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBTcilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız.

Masaya 2 belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine hayrı yok. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP'ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil'deki örgütün başları var ya oradan Bay Bay Kemal'e destek selamı gönderiyor. Çıkmış ne diyor, 'Selo'yu bırakacağız' diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle bay bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan Bay Bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil.

Karşımızdaki tablo bu. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1.5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.

"Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız"

1 yıl önce gençlerimizle bir araya geldiğimizde 'Adanalı'yız Allah'ın adamıyız' demiştik. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. Adana'ya 21 yılda 126 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Adana'da Belediye Başkanlığı kimde? Ne yaptı? Hastane yapmış ya. Çadırdan hastane yapmış ya. Hiç hizmet aldınız mı? Şehir hastanemiz nasıl? Şehrimize 2 devlet üniversitesini kurduk. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık mı? Biz yaptık.

Adana Demirspor bu sene iyi gidiyor. Fiziki imkanlar olunca hava değişiyor. Eski Milli Mefruşat Fabrikası'nı en büyük müzeye dönüştürdük. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 14 milyar lira üzerinde kaynak aktardık. 70 sağlık tesisi yaptık. Hastanemiz depremde büyük hizmetler etti. TOKİ ile 15 bin 552 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de 6 bin konut yapacak, 500 esnafımıza iş yeri inşa edecek, 35 bin arsa vereceğiz. 249 kilometreden aldığımız bölünmüş yol mesafesini 431 kilometreye çıkardık.

İnşası süren yolların bir kısmını bu yıl, bir kısmını önümüzdeki yıllarda tamamlıyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattını 2025'te hizmete alacağız. Bölgesel havalimanımız açıldıktan sonra bu yalancı kapatılacağını söylüyor. Bizim için Adanalı ne derse odur. Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. Bu adam yalancı. Akşam yalan sabah yalan. Neye dayanarak bunu söylüyorsun. 11 baraj, 38 sulama tesisi, 1 gölet ve 28 hidroelektrik tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 6,5 milyar liralık tarımsal destek verdik.

Ülkemizi büyütürken en çok saldırıya uğradığımız alanlardan biri ekonomi. Gezi olaylarıyla başlayan sürecin her aşamasında ekonomimiz hedef alındı. Dünyada eşi görülmemiş şekilde sosyal medyada Türkiye ekonomisini mahvetme naraları atıldı.

'Yatırım yapmayın' çağrısı yapıldı. Her türlü ihaneti sergilediler. Biz saldırılara cevabımızı nasıl savunma sanayimizi kurarak cevap verdiysek, ekonomi tuzaklarını da kendi ekonomi politikalarını hayata geçirerek göğüsledik. Sıkıntılar çektik ama hepsi çökertildi. Gabar'da bulduğumuz petrolü de ekledik.

Yenilenebilir kaynaklarda Avrupa'da bir numaraya çıktık. Bu şekilde elde ettiğimiz milyarlarca doları ne yapacağız. Okul yaptık, hastane konut baraj yol yaptık. Hamdolsun altyapımızı büyük ölçüde tamamladık. Artık kaynakları vatandaşlarımızın refahını yükseltmek için kullanmakta kararlıyız.