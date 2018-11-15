Bakan Soylu: Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı.

Bakan Soylu, sunumuna terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara dair bilgi verdi.

"Kırsalda yapılan operasyonları yüzde 173 artırdık"

PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptıklarını ifade eden Soylu, bu operasyonlarda bin 289 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Son iki yılda kırsalda yapılan operasyonlarını yüzde 173 artırdıklarını belirten Soylu, "Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düşmüştür." dedi.

Bakan Soylu, bu yıl, sözde "üst düzey" 100 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Yurt içindeki terörist sayısı yüzde 69 azaldı"

Yurt içindeki terörist sayısının 2016 yılından bu yana yüzde 69 azaldığını söyleyen Soylu, "Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

"101 belediye başkanını görevden aldık"

"10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık." diyen Soylu, "Bunların 94’ü PKK, 7’si FETÖ iltisaklıydı. Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar, terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır." şeklinde konuştu.

"11 bin 624 bekçimiz görev başındadır"

Soylu, "Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır." dedi.

Soylu, "Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür." diye konuştu.

Kaynak: İHA / TRT Haber