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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 22 maddesini kapsayan birinci bölümü kabul edildi.

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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda

Meclis Genel Kurulunda iki bölüm halinde görüşülen, sağlıkla ilgili kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi.

Teklifin, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamudan ihraç edilen hekimler ile ilgili maddesinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu hekimler, SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek.

Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar da zorunlu hizmet süresi olan 450 gün bekledikten sonra özel hastanelerde çalışabilecek.

Teklifle sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni tedbirler getiriliyor.

Tüp bebekte de SGK kapsamı genişletiliyor.

Kaynak: TRT Haber / AA
 

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