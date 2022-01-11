Antalya'da Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı terörist ile fotoğrafları çıkan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile ilgili konuştu.

Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisine girmekle terörist sıfatınız üzerinizden kaybolmaz. Bunu biliyoruz, hangi işbirliklerini yaptığınızı da biliyoruz, teröre nasıl tabi olduğunuzu da biliyoruz. Hangi ülkelerin istihbaratlarına elemanlık yaptığınızı da biliyoruz, hepsini biliyoruz. Öğrenci eylemi diye pazarladıkları eylemlerde 45-55 yaşında terör örgütü iltisaklı kişilerin çıkması tesadüf mü? TBMM de bu terör iltisaklı tiplere birilerinin sahip çıkmasıyla geri adım atacağımızı zannediyorlar. Ne yapacağız, okulları terör örgütü iltisaklı tiplere teslim mi edeceğiz?"