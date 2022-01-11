Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Kazakistan Mevlüt Çavuşoğlu
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