İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

2023 seçimlerine ilişkin bir soru üzerine Soylu, Türk tarihinin en önemli gelişmelerinden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek olduğunu ve Türkiye'nin bu sistemle başka bir safhaya geçtiğini ifade etti.

Soylu, "Ben yıllardan beri araştırmaları takip eden bir kişiyim. Elimizde 5 araştırma var, benim takip ettiğim. Bu 5 araştırmada, 20 yıldır CHP'nin puanı kaç? 25'i görsün öpsün başının üzerine koysun. 22-23 bandında. Hatta 2-3 ay önce 21 bandındaydı. Niye? Zaman dilimi geldikçe kararsızlar biraz daha kendi cephelerine doğru harekete başladılar. AK Parti de 39- 40 bandında. Bu yarım puan alta düşüyor, yukarı çıkıyor. Ben son 5-6 ayda 40,5 bandında da gördüm. Bu aradaki şey çok net. MHP 10,5-11 bandında. İYİ Parti 11-11,5 bandında. 9 gösteren, 19 gösteren araştırmalar var, biraz namuslu olmak lazım" diye konuştu.

"Karşı karşıya kaldığımız salgın basit bir olay değil"

Birtakım tarihsel gerçeklerin varlığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim yapmamız gereken iş, elbette ki dünya büyük bir ekonomik krizden geçiyor, pandemiyle her şey tepe taklak oldu. Karşı karşıya kaldığımız salgın basit bir olay değil. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hakikaten Cumhur İttifakı'nın da burada bir gücü var. Cumhur İttifakı'nın gücünü, MHP'nin gücünü kimse burada farklı yorumlamasın. Sadece bir Meclis gücü değil, MHP'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızla oluşturduğu Türkiye'nin bir değerler ittifakı söz konusu. Bir iktidar ittifakı falan değil bu, bir değerler ittifakı. Diğer ittifaktan da burayı ayıran budur zaten. Bu değerler ittifakı çerçevesinde Türkiye bu dönemi iyi yönetti, elbette ki zorluklar yaşadık, yaşıyoruz."

Soylu, ABD'de, Avrupa'da birçok sıkıntının yaşandığının hep beraber görüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen Türkiye bu süreci vatandaşına en az maliyetle atlatabilmek için elinden gelen her şeyi, pandeminin bir önceki döneminde ortaya koyduğu gibi bugün de koymaktadır"

"Bu normal bir durum değil."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok çelişkili beyanlarının olduğunun ifade edilmesi üzerine Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Ben bir sağlık işareti görmüyorum. Bu normal bir durum değil. Bir taraftan tezkereye 'hayır' diyeceksiniz. Bir taraftan 'Kandil'i yerle bir edeceğim.' diyeceksiniz. Kandil'i nasıl yerle bir edeceksiniz? Kandil'in nasıl yerle bir edileceğini biz size gösteririz. Ama bunun için sınır ötesi harekata ihtiyacın var. Bunun için Avaşin Basyan'da olman lazım, bunun için Hakurk'ta olman lazım. Bunun için Suriye ile o hattı bölmen lazım. Yani oradan birbirine bir lojistik gitmesine… Siz eğer cumhurbaşkanına çıkar bu milletin hassasiyetleri olan bir konuda Netanyahu benzetmesi yaparsanız, bu milletin sinir uçlarına dokunmak demektir."

Soylu, herkesin sorumlu olması gerektiğini, siyasetin sorumsuzluk gerektiren bir anlayışın adı olmadığını vurguladı.

Terörle mücadele

Terörle mücadelede gelinen son aşamaya yönelik soruyu da yanıtlayan Süleyman Soylu, Türkiye'nin çok uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, terörle mücadeledeki başarının Türkiye'nin her alanda yaptığı atılımlarla doğru orantılı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişi çok iyi tahlil eden bu hükümet, Cumhur İttifakı, bu iklimi oluşturmuştur. Bu ilerlemeyi görüyor insanlar, bu ilerlemeyi gördükleri için terörün bir daha ismini duymak istemiyor insanlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bütün kültürünü ortadan kaldıran bir PKK ile karşı karşıya kaldık. Terör örgütünü yönlendiren Batı'dır, sebebi Türkiye'yi bazı yerlerden kısıtlamak için, değerlerini ortadan kaldırmak için, yozlaştırmak için... Bugün burada bu terörle mücadeleyi ortaya koyan zihniyet, tam da böyle bir zihniyettir. Sadece terörü, teröristi bitirmiyor, terörizmle öyle bir mücadele ediyor ki terörü oluşturan sebeplerin tamamını ortadan kaldırıyor. Bu bir süreç."

Diyarbakır Anneleri'ne değinen ve o annelerin, iktidara güvendiklerinin altını çizen Bakan Soylu, "Onlar bir şey söylüyorlar, 'bu adamlar bizi satmayacak' diyorlar. 'Çocuklarımızla bizi buluşturacaklar.' Başka annelerin de bu acıları çekmelerini engelleyecekler. Tam da bu süreç bunun adımıdır. " dedi.

Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın kıymetli olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Tamam, şimdi gelsin CHP, gelsin HDP, gelsin İYİ Parti. Hani diyorlar ya '2023'te şöyle olacak, böyle olacak.' Bir şey söylemek istiyorum, bir günde her şey tersine döner. Orada Doğu ve Güneydoğu'da bir tane siyasi aksiyonu olan CHP'li siyasetçi yok. Orada bir tane siyaset yapabilecek İYİ Partili siyasetçi yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni tamamen HDP'ye bırakıp, HDP diye bir siyasi parti yoktur zaten, PKK diye bir organizasyon vardır, HDP onun, perdenin önünde görülen, onun kuklalarını oynattığı bir anlayışın kendisidir. Elbette ki bütün bunların içerisinde o bölgeyi tamamen bırakacaklar, aynen bugün yapıldığı gibi, bir terör örgütünün insafına, geçmişte yapıldığı gibi bunu terk edecekler. Peki, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar bunu kabul ederler mi? Tekrar geriye dönerler mi? Bize şunu söylediler, Ahmet Türk'ler, Pervin Buldan'lar, her kimse işte bunlar, 'sizin en son el sıkışacağınız kesimdir, ya bunlarla sıkışırsınız, gelecek gençler sizi yok edecek, çok öfkeli geliyorlar.' dediler. Bu da bir Batı taktiğidir, FETÖ taktiğidir. Nerede o gençler şimdi? O gençler okuyorlar, spor yapıyorlar, ilim okuyorlar, gelecekleriyle ilgili büyük bir beklenti içerisindeler."

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti sırasında Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmemesi de sorulan Soylu, "Diyarbakır Anneleri'ne niye gitsinler onlar? Onların Diyarbakır Anneleri'yle bir hesabı yok. Onların siyasal hesapları var. Siyasal hesabın içinde ne var? Siyasal hesabın içerisinde canı yanan anne yok, siyasal hesabın içerisinde PKK'lı teröristlerin tabutlarına gidip saygı duymak var. Bu kadar basit. Ama bunu millet görüyor, hesabını da gidip millete verecekler" yanıtını verdi.

"PKK yapamadı aman biz yapalım' anlayışı kabul edilebilir değil"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınır dışı operasyonlarla ilgili sözlerini eleştiren ve oradakilerin rahat bir yaşama kavuştuklarının altını çizen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası bu işe basmaz. CHP'de üç tane sağ duyulu adam olsaydı ortalığı yıkardı. Türk askerini, jandarmasını, özel harekatı, polisini çek bakalım, doktorunu, öğretmenini çek bakalım oralardan, oralar nasıl bir tablo haline gelir o. O zaman Hatay'da, Gaziantep'te, Kilis'te, Mardin'de rahat bir şekilde durabilecek misin? Oradaki insanlar hangi hayatı yaşayacaklar? Öyle Ankara'da oturup yıllarca Sivas'ın ötesine geçemeyen... AK Parti hükümetleri zamanında, Tayyip Erdoğan zamanında şimdi geçiyorlar. Hem de geçerken de fitne ortaya koymaya çalışıyorlar. Yoldan geçerken jandarmamızın elini tutuyor, biraz sonra gidiyor Muş Varto'ta aynı şekilde çıkıyor 'orası Kürdistan' diye video çektiriyor, o videoyu da kamuoyuyla paylaşıyor. Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu hepsi böyle. Hakikaten yazıktır. Türkiye'ye fitne koyabilmek için, 'PKK yapamadı aman biz yapalım' anlayışı, bu kabul edilebilir, doğru bir anlayış değildir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde kaç PKK'lı var?" sorusuna yönelik ise "Şu an daha bazılarının DNA'sını tespit edemediklerimiz var, tanıyamadıklarımız var. Toplamda 180'in altıdır" bilgisini verdi.