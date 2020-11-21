İstanbul'da 3 Kasım'da yapılması planlanan deprem tatbikatı, İzmir depremi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları Değerlendirme toplantısında konuştu.

[Fotoğraf: AA]

'Depremin ilk 6 saati önemli'

Bakan Soylu, tatbikatın bu ayın sonu veya aralık ayı başında Kağıthane'de yapılacağını söyledi, depreme hazırlığın önemine dikkat çekti.

"Depremin ilk 6 saati bizim için mühimdir. Boş kalacak olduğunu değerlendirdiğimiz yollarda itfaiyelerin, ambulansların, arama kurtarma ekiplerinin araçlarının ilgili yerlere, enkaz alanlarına ulaşmalarını temin edebilmek. Aksi? Aksi felakettir."

[Fotoğraf: AA]

Afet eğitimlerinin önemi

Soylu, afet eğitimlerinin önemine işaret ederek, "İzmir'deki depremde de gördük. Çocuklarımızın çök-kapan-tutun eğitimini nasıl aldıklarını, nasıl tutunduklarını örneklerle müdahale ettik" dedi.

Bakan Soylu, İstanbul'daki toplanma alanlarıyla ilgili bilgilerin, afiş olarak her binanın girişine asılacağını da duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı.