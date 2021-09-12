Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: 15 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki meydana selle ilgili "82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor." dedi.
Bakan Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, askerlerle bir süre sohbet etti.
AFET Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.
Etiketler: Kastamonu Sel Süleyman Soylu
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