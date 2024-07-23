Az Bulutlu 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.07.2024 13:36

Bakan Şimşek: MHP Lideri Bahçeli'nin ekonomi programına desteği kıymetli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek: MHP Lideri Bahçeli'nin ekonomi programına desteği kıymetli
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna işaret eden Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadesini kullandı.

Bahçeli, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Bakanlar Fidan ve Güler bir araya geldi
15:14
Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
15:08
İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü
15:26
Numan Kurtulmuş: Türkiye, Kıbrıs Türk Devleti'nin devam etmesinin teminatıdır
14:58
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
14:48
Adana'da orman yangını
Elazığ'ın tarihi ve kültürel mirası: Harput Basın Müzesi ve Hoca Hamamı
Elazığ'ın tarihi ve kültürel mirası: Harput Basın Müzesi ve Hoca Hamamı
FOTO FOKUS
İstanbul'da hortum çıktı
İstanbul'da hortum çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ