Bakan Şimşek: MHP Lideri Bahçeli'nin ekonomi programına desteği kıymetli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna işaret eden Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadesini kullandı.

Bahçeli, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.