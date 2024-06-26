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Gündem
AA 26.06.2024 13:47

Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğu iddialarıyla ilgili olarak, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" dedi.

Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır. Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkanın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."

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Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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