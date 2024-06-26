Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.06.2024 12:27

Bakan Işıkhan: Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak" dedi.

Bakan Işıkhan: Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi soruları yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" yanıtını verdi.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini söyledi.

"Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok"

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.

ETİKETLER
Asgari Ücret Vedat Işıkhan Çalışma Hayatı
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Mark Rutte: NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur
12:38
Milli ağ çözümü NATO tatbikatında sınavı geçti
12:28
Takım uydular Türkiye'nin istihbarat ve gözlem gücünü artıracak
12:27
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
12:04
Kızılay deprem bölgesindeki 532 çocuğa destek sağlıyor
11:58
Maarif okullarında "yapay zeka" müfredatı hayata geçiriliyor
Tunca Nehri 'yeşile' büründü
Tunca Nehri 'yeşile' büründü
FOTO FOKUS
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ