Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" ifadesine yer verildi.