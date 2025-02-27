Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında ikili temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından, Şimşek'in Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımlara göre, Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, AB Konseyi Dönem Başkanı ve Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard bir araya geldi.

Görüşmelerde, Şimşek ve mevkidaşları, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel entegrasyonun önemi, karşılıklı yatırım, ticaret konuları ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Öte yandan Şimşek, Japonya Devlet Bakanı Hiroaki Saito ile de görüşme gerçekleştirdi. Şimşek, görüşmede Bakan Saito'ya Japon hükümetinin Türkiye'nin Asya Kalkınma Bankasındaki statü değişikliğine verdiği destek ile deprem sonrası sağladığı yardımlar için teşekkür etti.