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Gündem
AA 27.02.2025 17:16

Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında ikili temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantıları kapsamında Alman, İtalyan, Polonyalı, Rus, Fransız mevkidaşları ve Japon Devlet Bakanı ile görüştü.

Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında ikili temaslarda bulundu
[Fotograf: DHA]

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından, Şimşek'in Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımlara göre, Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, AB Konseyi Dönem Başkanı ve Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard bir araya geldi.

Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında ikili temaslarda bulundu

Görüşmelerde, Şimşek ve mevkidaşları, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel entegrasyonun önemi, karşılıklı yatırım, ticaret konuları ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında ikili temaslarda bulundu

Öte yandan Şimşek, Japonya Devlet Bakanı Hiroaki Saito ile de görüşme gerçekleştirdi. Şimşek, görüşmede Bakan Saito'ya Japon hükümetinin Türkiye'nin Asya Kalkınma Bankasındaki statü değişikliğine verdiği destek ile deprem sonrası sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

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