Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, okulların bulundukları illerdeki vaka sayılarına göre açılıp kapanabileceğini söyledi.

Öğretmenlerin aşı süreci

Selçuk, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor" dedi.

Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşı süreciyle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Aşılama bir süreç, okulların açılması ikinci bir süreç. Elbette bu ikisini birleştirmekle ilgili temenniler, beklentiler var. Zaten o yüzden açılacak olan sınıfların öğretmenlerini öncelikle şubat ayı sonuna kadar aşılama planlaması yapalım diye konuştuk. Açılacak olan sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Geçtiğimiz perşembe günü bu öğretmenlerimizin bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Şimdi o planlama süreci işliyor. Daha sonra da standart prosedür hayata geçecek."

Bakan Selçuk, sağlık çalışanları ve yaşlılardan sonra ikinci grupta öncelikli olarak öğretmenlerin de olduğunu anımsatarak, aşılamanın önceki karara uygun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Okullarda yüz yüze eğitim

15 Şubat'ta kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim süreciyle ilgili de Bakan Selçuk bilgi paylaştı.

Bakan Ziya Selçuk, "Genel bir çerçeve çiziyoruz ve bunu okula bırakıyoruz. İller düzeyinde de seçenek oluşturma yani bir ilde valiler, il hıfzısıhha kurulları o ilin durumuna göre spesifik olarak karar verebilecekler. İlk COVID-19 çıktığında 4 senaryomuz var demiştik. Onlardan bir tanesi illerin durumuna göre karar vermek. Çünkü bazı iller var ki birkaç kişinin dışında vaka yok. O yüzden de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan son Kabine Toplantısı'nda iller düzeyinde de valilikler ve il hıfzısıhha kurullarının gözetiminde o ilin durumuna özgü kapatma ya da daha fazla açma biçiminde kararlar alınabilir. Bunları da peyderpey paylaşmış olacağız. Bu öncelikli açılan sınıflarla ilgili, sonraki aşamada tekrar gözden geçirilecek. Elbette bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var.' dediğinde 'Olsun, biz devam ediyoruz.' deme hakkımız yok" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı dönemde okula gitmeyi tercih etmeyen öğrencilerin devamsız sayılmayacağını, derslerini uzaktan takip edebileceklerini söyledi.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamalarına ilişkin Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuyla ilgili ekipler çalışıyor. Bu hem finansal boyutu olduğu hem de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacağı sürecine bağlı. Biz bu KPPS sınavlarının tarihlerini de dikkate alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Sanki biz biliyoruz da söylemiyoruz gibi şeyler duyuyoruz ama şu an gerçekten belli değil. Belli olması için emin olsunlar uğraşıyoruz. Çok uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz."