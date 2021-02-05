Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 22:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" vurgusu yaptı.
Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2021
Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. ????????
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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