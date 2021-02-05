Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" vurgusu yaptı.