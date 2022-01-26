Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmalarını önlemek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.

Bu çalışmalar kapsamında her yıl tonlarca yem yaban hayatıyla buluşturuluyor.

300 bin kilogram yem, doğaya bırakıldı

Son iki yılda doğaya yaklaşık 3 milyon kilogram yem desteğinde bulunan Genel Müdürlük, 2021-2022 kış döneminin yemleme faaliyetlerine de aralık ayının ortasından beri devam ediyor. Bu çerçevede bugüne kadar yaklaşık 300 bin kilogram yem, yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Yaz aylarında hayvanlara su teminine, kış aylarında yem takviyesine yönelik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, faaliyetlerin yürütüldüğü bölgeleri fotokapanlarla izliyor. Böylece çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit ediliyor.

Ülke genelinde elde edilen görüntülerde, birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak beslenmek ve su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle boz ayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin, oluşturulan alanlarda beslendikleri ve su içtikleri kameralara yansıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Pakdemirli yaban hayatı için ot, buğday ve havuç bıraktı

Çalışmalar kapsamında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların unutulmadığını gösterdi.

Pakdemirli, olumsuz hava şartlarının devam ettiği Beypazarı'nın Eğriova bölgesinde 200 kilogram kuru ot ve 150 kilogram buğday ile 100 kilogram havucu yaban hayvanlarının beslenmesine takviye amacıyla doğaya bıraktı.