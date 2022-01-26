Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın Ankara Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak.
7 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Erdoğan tarafından kabul edilecek. Flake, güven mektubunu Cumhurbaşkanı'na sunduktan sonra Türkiye'deki görevine resmen başlayacak.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de görevine başlamadan önce güven mektubunu sunmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan ABD İtalya
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