Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Meclis'e yeni gelen fezlekelerin tamamı HDP'li milletvekillerine ait.

11 dokunulmazlık fezlekesi şu milletvekillerine ait:

“Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz(2), HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (2), HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz.”

Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç devam ediyor

Son gelenlerle birlikte HDP'li Semra Güzel'in dosya sayısı 35'e çıkmış oldu.

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için de süreç devam ediyor.

Karma Komisyon, HDP'li Semra Güzel'e savunmasını yapması için 31 Ocak tarihine kadar süre vermişti.

