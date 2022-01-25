Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.
Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ile bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Etiketler: Çankaya Köşkü Recep Tayyip Erdoğan
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