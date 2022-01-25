İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler kapatılmıştı.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul'a Anadolu ve Trakya istikametinden gelişlerin serbest olduğunu duyurdu.

Kıymetli İstanbullular,

İlimizde kar yağışıyla mücadelemiz devam ediyor.



Çalışmalarımızın hızla tamamlanabilmesi için

Otoyol ve D-100’de park edilen araçların kaldırılması gerekmektedir.



Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım.

Lütfen bize yardımcı olun pic.twitter.com/TD4J1WszmB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

Kent genelinde kar yağışıyla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Vali Yerlikaya, otomobillerini dün akşam otoyollara bırakan vatandaşlara da çağrı yaptı.

Çalışmaların tamamlanabilmesi için Otoyol ve D-100’de park edilen araçların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun" dedi.