Açıklama Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın gün boyu idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim, savcı ve mahkemeler eliyle yürütüleceği belirtildi.