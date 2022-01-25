Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da hakim ve savcılara 2 gün izin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da görev yapan hakim ve savcıların olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle izinli olduğu duyuruldu.
Açıklama Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan geldi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın gün boyu idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim, savcı ve mahkemeler eliyle yürütüleceği belirtildi.
Etiketler: Hukuk Meteoroloji İstanbul Kar Yağışı
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