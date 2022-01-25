Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki son durumla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu dahil tüm yolların açık olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hava yolunda uçuşlarımız artarak devam ediyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale dönüyor" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son 24 saat çok zor geçti vatandaşlarımız için. Avrupa Yakası'nın Batı kesimleri saat 15 civarı alışık olunmayan bir durum yaşadı. İstanbul'da yolda kalan vatandaşlarımız için zor bir geceydi. Özellikle AFAD, Emniyet ve Jandarma özverili bir çalışma yürüttü. Büyük bir afetin üstesinden geldik. Tüm yollarımız açıldı artık. Güvenliği elden bırakmıyoruz. Perşembe gününe kadar olağanüstü hali devam ettireceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yollardaki son durumu @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/8Khpq1ChW9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2022

Araç sahiplerinin yol kenarındaki araçlarını almalarını tavsiye ediyoruz. Bu bize zorluk çıkarıyor çalışmalarımızda.

Şu an hiçbir kısıtlama yok. İstanbul'da bütün yollarımız açık. Gece ekstra bir durum olursa yeniden tedbirler alabiliriz. Hava yolunda uçuşlarımız artarak devam ediyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale dönüyor.

Vatandaşlarımıza bugün ve yarın yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle kış lastiği, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını bekliyoruz. Güvenli ulaşım için 700 bine yakın çalışma arkadaşımız var.

Perşembe gününe kadar vatandaşlarımız Marmaray'ı ücretsiz olarak kullanabilecek.