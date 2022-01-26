Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu bugün sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvim işliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süresi bugün sona eriyor.
Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih yapabilmeleri için KPSS'den 60 ve
üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar en fazla 40 eğitim kurumu için tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.
En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan ise okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.
Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak’ta yapılacak.
Etiketler: Öğretmen Öğretmen Ataması KPSS
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