Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD İl Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının ardından binaların hasar tespitlerinin de tamamlandığını söyledi.

"Yaralı 10 vatandaşımızın tedavisi hastanede sürüyor"

Depremde 115 kişinin vefat ettiğini hatırlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yaralanan 10 vatandaşımızın tedavisi hastanede sürüyor. Allah yaralılarımıza tez zamanda şifa versin. Bugüne kadar 768 bin kap sıcak yemek dağıtıldı. Bununla ilgili toplantı yaptığımız belediye başkanlarından biri hatırasını anlattı. Kınık Belediye Başkanımız, kendisi Dinar depremini yaşamış. Yaklaşık 20 yıl önce yaşadığı depremi bize anlattı. 'Biz devletin ve kamunun en üst düzey yöneticisi olarak bir müsteşar yardımcısını 20-25 gün sonra gördük. 20-25 gün sonra yarım ekmek arasına konmuş pilav yedik. Bunun için Rabb'imize müteşekkir olduk' dedi. Bugün Türkiye'nin geldiği yere, buradaki organizasyon kabiliyetine ve kurumsal kapasiteye tekrar şahit olmamız açısından bunu özellikle anlatmak istedim."

"Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 506 bina bulunuyor"

Pakdemirli, halen 5225 personel ve 855 araçla deprem bölgesinde çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Toplam 109 bin 921 binada ve 586 bin 565 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını aktaran Pakdemirli, "Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 506 bina, 4 bin 239 bağımsız bölüm var. 5 bin 119 az hasarlı ve 511 orta hasarlı binamız var"

'60 milyon liranın üzerinde ödeme depremzedelerin hizmetine sunuldu'

Yapılan yardımlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"DASK'tan 24 milyonun üzerinde bir ödeme var. Büyükşehir Belediyemizin de başlatmış olduğu ve toplamda 35 milyon lira toplayıp şu anda 7,2 milyon ödediği 'Bir Kira, Bir Yuva' kampanyası var. Bugün itibarıyla 2 haftaya baktığımızda 60 milyonun fevkinde bir ödemenin İzmirli depremzedelerin hizmetine sunulduğu, verildiği, ödendiği, görülüyor"

Şu ana kadar 18 binanın yıkıldığını ve 8'inin de yıkım aşamasında olduğunu hatırlatan Pakdemirli, vatandaşların şeffaf bir şekilde yürüttükleri dönüşüm sürecine tam katılım sağladığını dile getirdi.

Kira ve taşınma yardımlarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çadırlarda süren hayatı biraz daha normale döndürmemiz gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın bu alanları daha hızlı terk etmesini beklerken daha yavaş terk etme ve buralarda daha fazla kalma isteği olduğunu görüyoruz. Çadır nüfusumuz 8 binlerden 4 bine düştü. Kamu misafirhaneleri, belediyemize ait Hilton Oteli de dahi olmak üzere 15 bin 600 kişi kapasite varken 255 kişinin buralarda kaldığını ama çadır kentlerde 4 bin kişinin yaşama devam ettiğini görüyoruz. Bunların bir kısmının yapılan anketlerde hala bir deprem korkusuna bağlı olduğunu ama diğer kısmının da bazı sebeplerden olabileceğini görüyoruz. Bir an evvel hayatı normale döndürmek ve çadır hayatından vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla kamu misafirhanelerimizi vatandaşlarımız için açık."

"İzmir için dönüşüm vakti"

Pakdemirli, altyapı çalışmaları devam eden konteyner kentin 1 hafta - 10 gün içinde hazır olacağını aktardı.

Ağır hasarlılarda olduğu gibi orta hasarlılara da yaşayan ev sahibi ve kiracılara da yardım yaptıklarını anlatan Pakdemirli, psikososyal destek kapsamında da 42 bin 366 kişiyle görüşüldüğünü belirtti.

TOKİ'nin ilk etapta 5 bin yeni konut için projeleri hazırladığını bildiren Bakan Pakdemirli, "Deprem bizim gerçeğimiz, gelin deprem dönüşümünü tamamlamış bir İzmir'e, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşalım. Devletimizin, belediyelerimizin de desteğiyle çocuklarımız için evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi dönüştürelim. Rabb'im bu aziz millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şimdi İzmir için dönüşüm vakti, vakit İzmir tarihinin en büyük dönüşümüne bismillah deme vakti" diye konuştu.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve bürokratlar katıldı.