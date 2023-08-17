Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi afetlere dirençli hale getireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Özhaseki, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Bu vesileyle 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ile diğer afetlerde ebediyete irtihal eyleyen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi acıları bir daha yaşamamak için, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareket ederek şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz.

İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırarak ülkemiz için, milletimiz için sağlam, güvenli konutları el birliğiyle üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip ve iklim dostu konutlar üreterek Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.