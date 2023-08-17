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Gündem
AA, TRT Haber 17.08.2023 09:59

PKK'nın saldırı planı çökertildi: 3 terörist tutuklandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain planı çökertildi. El yapımı patlayıcı ile saldırı hazırlığında olan 3 terörist tutuklandı.

PKK'nın saldırı planı çökertildi: 3 terörist tutuklandı
[Temsili fotoğraf: AA]

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Suriye Görev Gücü Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları tarafından terör örgütleri ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışma başlatıldı.

Cerablus Yerel Güvenlik Teşkilatı, örgüt mensuplarının İdlib, Afrin, Azez'den temin edip Münbiç bölgesindeki terör örgütlerine kullanması için el yapımı patlayıcı desteği sağlayan 3 zanlıyı Cerablus-Kandura bölgesinde yakaladı.

PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzak kurarak saldırı girişiminde olduğu belirlendi.

Şüpheliler tutuklandı

Ekiplerin ikamette yaptığı aramada, 29 el telsizi, 1 mobil araç telsizi, 28 batarya, 29 anten, 29 şarj cihazı, 1 seyyar role, 3 çubuk anten, deniz tipi telsiz anten, 4 bin 460 dolar, 100 lira ve 34 bin Suriye lirası ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Fırat Kalkanı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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