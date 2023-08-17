Emekli maaşları için yeni düzenleme

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gündemde.

Yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaya başladıklarını söyledi:

"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."