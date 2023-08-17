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Ekonomi
AA 17.08.2023 09:33

Emekli maaşları için yeni düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık" dedi.

Emekli maaşları için yeni düzenleme
[Fotoğraf: Getty]

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gündemde.

Yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili ilk açıklama  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaya başladıklarını söyledi:

"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."

Bakan Işıkhan: İnşallah süreç tüm paydaşları memnun edecek şekilde karara bağlanacak
Bakan Işıkhan: İnşallah süreç tüm paydaşları memnun edecek şekilde karara bağlanacak

 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Vedat Işıkhan
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