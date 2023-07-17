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TRT Haber 17.07.2023 21:13

Bakan Özhaseki: İstanbul'da rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız. İstanbul'daki rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Özhaseki: İstanbul'da rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Depremzedelere Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açıyor, bakanlığımızın denetiminde vatandaşlarımıza kendi evini yerinde dönüştürebilsin diye 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. İş yerleri için 250 bin tl hibe verilecek.

Zeminde sorun yoksa 'Evini yerinde dönüştür' diyeceğiz.

Birkaç saatte 2 bini aşkın başvuru

'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne birkaç saat içinde 2 binin üzerinde müracaat yapıldı.

Projeleri TOKİ güvencesi ve destağiyle yapacağız.

Köy evleri hangi aşamada?

Bize daha çok köy evimizi kendimiz yaparız talebi geldi. Bize tip projesi verin dediler. Biz de bir karar aldık; 6 tip köy evi projesini isteyen vatandaşa vereceğiz, onlar da uygulayabilecek.

İstabul'da kentsel dönüşüm

'Yarısı Bizden Kampanyası'na 1 milyon 207 bin müracaat var. Bu 200 bin binaya tekabül ediyor. Fakat bina içerisinde yaşayanlar arasında anlaşmazlık olabiliyor.

Biz bu kampanyaya en çok risk taşıyan binalardan başlayacağız.

İstanbul için özel bir birim kuracağız. İstanbul'daki rezerv alanlara bir an önce konutlar yapacağız. 350 bin konutluk yer tespit ettik. Bu alanlarda bir an önce konut yapacağız. Projelendirdiğimizde iki yıl içerisinde bunu yapabiliriz.

 

Belediye Başkanlarının birinci işleri kentsel dönüşüm olmalı. 

'Sıfır Atık Projesi'

Tüm dünya 'Sıfır Atık Projesi'ni benimsedi.

Hepimizin deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için sonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki
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