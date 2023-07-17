3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nin yayımlandığı bilgisini, "Ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadeleriyle paylaştı.

HSK Kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Atamalara ilişkin detaylara HSK'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.



Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.



Adalete olan güveni daha da… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 17, 2023



