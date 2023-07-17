Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.07.2023 19:47

3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" notunu düştü.

3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nin yayımlandığı bilgisini, "Ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadeleriyle paylaştı.

HSK Kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Atamalara ilişkin detaylara HSK'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.

 


 

ETİKETLER
HSK Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: Çanakkale’de yangından 8 köyümüz etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:36
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı
20:24
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki terör eylemine Rusya yanıt verecek
19:59
Çekya’da otobüs kazası: 1 ölü, 50 yaralı
19:45
Scholz, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yenilememesini "kötü bir haber" olarak niteledi
19:29
Mersin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
19:22
Balıkesir Sındırgı'da orman yangını
Sakarya'daki 'Cennet Vadisi'nde lavanta hasadı
Sakarya'daki 'Cennet Vadisi'nde lavanta hasadı
FOTO FOKUS
TSK orman yangınlarında seferber oldu
TSK orman yangınlarında seferber oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ