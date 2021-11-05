Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Özer'den ara tatil açıklaması: Öğretmenler eğitimlerini online alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.
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Etiketler: Mahmut Özer
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