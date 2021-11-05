Fatih Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çiftlik Bank soruşturmasının baş şüphelileri arasında yer alan Aydın geçtiğimiz günlerde Uruguay'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Uruguay'dan getirilen Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki işlemlerinde, susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Uruguay'dan getirilen Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu sona erdi. Aydın, savcılıkta sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.https://t.co/XV7lMyCdus pic.twitter.com/omBbayA3r6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 5, 2021

Avukatı olmayan Aydın için İstanbul Barosu'ndan bir avukat görevlendirildi. Fatih Aydın'a yöneltilmesi planlanan birçok soru kardeşine sorulan sorularla aynı.

Ancak Aydın ifade verme işlemleri esnasında susma hakkını kullandı.

Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, binlerce insanın maddi kayba uğratıldığı Çiftlik Bank ile ilgili davada ikinci sanık olarak yargılanıyor.

Aydın kardeşler; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlamalarla 77 bin 868'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.