Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde eleştirilere cevap verdi.

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren HDP'lilere sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "İşgalci suçlamasını asla kabul edemeyiz, uluslararası hukukta tehdide karşı girme hakkımız var" dedi.

"ABD samimi davranmıyor"

Çavuşoğlu, CAATSA yaptırımları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin samimi davranmadığını söyledi.

Hindistan’ın S-400 sahibi olup yaptırımlardan muaf tutulmasına rağmen Türkiye'ye karşı farklı tutum alınmasını eleştirdi. Bu tutumdan dolayı Türkiye'nin rahatsızlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden'a bizzat ilettiğini söyledi.

"470 bin Suriyeli geri döndü"

Çavuşoğlu, 470 bin civarında Suriyelinin ülkesine döndüğünü, yaklaşık 2 bin Afganın ise ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

