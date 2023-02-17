Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkent Öğretmenevi'ne yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Öğretmenevi'nde 60'ı çocuk 270 depremzedeyle bir araya gelen Bakan Özer, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşların taleplerini dinledi.

Depremin ardından en büyük sıkıntının Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta olduğunu belirten Özer, "Diğer tarafları normalleştireceğiz. Hatay'da da tamamen kapatmadan ziyade, sağlam olan yerlerde eğitim öğretime başlamaya yönelik çalışacağız" dedi.

Özer, afetzedelerin öğretmenevinde misafirleri olduğunu ve istedikleri kadar kalabileceklerini aktardı.

"Önceliğimiz, 10 ilde yaraları sarıp eğitim öğretimi başlatmak"

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Odabaşı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olduğunu ifade eden bir vatandaşın 2 çocuğunun eğitimiyle ilgili endişelerini dile getirmesi üzerine Özer, şunları söyledi:

"Hangi il ve ilçelerde okulları eğitim öğretime başlatabiliriz diye çalışma yapıyoruz. Eğer eğitim öğretimi normalleştiremezsek Türkiye'yi normalleştiremeyiz. Onun için önceliğimiz, bu 10 ildeki yaraları hızlı bir şekilde sarıp eğitim öğretimi bir şekilde başlatmak. Yekpare bir karar vermeyeceğiz. Mesela, sağlam olan ilçe var, o ilçede eğitim öğretimi başlatacağız. Yani her ilde artık normalleşmenin eğitimle başladığını göstereceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Özer, hasar tespit çalışmalarında önceliğin 10 ildeki okullara verildiğini bildirdi.

Özer, 20 bin 868 okul binası bulunduğuna işaret ederek "Hasar tespitleri bugün itibarıyla bitecek. Hafta sonu tüm ekibimizle ildeki müdürlerimiz, valilerimiz, koordinasyon merkezleriyle kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Nerelerde başlayacağımızın kararını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağız" dedi.

"Öğretmenlerimizin görevlendirilmesiyle ilgili süreci hafta sonu başlatacağız"

Bir depremzede öğretmenin "Biz geçici olarak bu dönem bulunduğumuz illerde görevlendirilemez miyiz, bir de tayin hakkı tanınırsa, çok büyük travma yaşadık" sözleri üzerine Özer, "Onlarla ilgili çalışmalar bitti, yavaş yavaş açıklayacağız. Öncelikli olarak 10 ildeki öğretmenlerimiz, idari personelimizin diğer illere nakilleriyle görevlendirmeleriyle ilgili. Diğer 71 ilden bu 10 ile gönüllü olarak çalışmaya gitmek isteyen öğretmenlerimizin görevlendirilmesiyle ilgili süreci inşallah bu hafta sonu itibarıyla başlatacağız" bilgisini aktardı.

Ankara'ya gelen depremzede öğrencilerin nerede kaldıklarının listesini çıkardıklarını belirten Özer, bu öğrencileri taşımalı eğitim kapsamına alacaklarını söyledi.

Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede öğretmenlere ziyaret

Bakan Özer, daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede öğretmenleri de ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet eden ve sağlık durumlarını ve ihtiyaçları olup olmadığını soran Özer, bir an önce iyileşip, okullarına dönmeleri temennisini iletti.

Bakan Özer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 465 bin depremzedeye ev sahipliği yaptığını belirterek "Bunların 440 bini 10 ilimizde geriye kalan 25 bini de 71 ilimizde barındırılıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarını biz Bakanlık olarak gideriyoruz. İnşallah onların geçişlerini sağlayacak şekilde tüm kararlarını alana kadar okullarımızda, öğretmenevlerimizde, yurtlarımızda, YİBO'larımızda misafir olarak kalmaya devam edecekler. Biz de Bakanlık olarak, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede öğretmenlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldıklarını aktaran Özer, "Onların sağlıklı bir şekilde tedavi süreçlerinin devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyduk. Sağlık Bakanlığı'mız, her türlü imkanıyla sadece öğretmenlerimizi değil, tüm vatandaşlarımızın tedavisiyle ilgili gerçekten çok büyük fedakarlık gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

"1 Mart'tan sonra hangi illerde eğitim, öğretime başlayacağımızı da kamuoyuyla paylaşacağız"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Etlik Şehir Hastanesi başhekimlerine ve yönetimine teşekkür eden Özer, şunları söyledi:

"İnşallah bölgeden gelen depremzede öğretmenlerimizin de nakilleriyle görevlendirmeleriyle ilgili tüm süreçleri nihayetlendirdik, inşallah hafta sonu açıklayacağız. Dolayısıyla depremzede öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirmesiyle ilgili beklenen süreci de böylece başlatmış olacağız. Ama en önemlisi ister depremzede olsun ister diğer bölgede olsun. Tüm öğretmenlerimizle birlikte inşallah eğitim öğretimi, bir an evvel, hızlı bir şekilde ama güvenli, sağlıklı bir şekilde başlatmak için de çaba sarf ediyoruz."

Özer, pazartesi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretimin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde başlayacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, bölgedeki okullarımızın hasar tespitini tamamlayacak. İnşallah hafta sonu da çalışmalarımıza devam edeceğiz ve 1 Mart'tan sonra 10 ilde, hangi illerde, hangi ilçelerde eğitim, öğretime başlayacağımızı da tüm kamuoyuyla paylaşacağız. İsteğimiz özellikle deprem bölgesinde eğitim ve öğretimi bir an evvel normalleştirmek, böylece o süreçleri de çok başarılı bir şekilde suhuletli bir şekilde yönetebilmek. Ben bu süreçte büyük fedakarlıkla çalışan tüm öğretmenlerimize, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm idari personeline en içten şükranlarımı sunuyorum."