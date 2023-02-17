Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu mübarek gece vesilesiyle depremde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" sözlerini kullandı.

Aziz Milletimizin ve tüm İslam âleminin #MiraçKandili mübarek olsun.



Bu mübarek gece vesilesiyle depremde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/PRhTWFjNic — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 17, 2023