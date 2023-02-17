Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Miraç Kandili mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu mübarek gece vesilesiyle depremde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" sözlerini kullandı.
Aziz Milletimizin ve tüm İslam âleminin #MiraçKandili mübarek olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 17, 2023
Bu mübarek gece vesilesiyle depremde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/PRhTWFjNic
Etiketler: Fuat Oktay
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