Koronvirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin şifa merkezleri haline gelen şehir hastaneleri şimdi de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce afetzedenin yaralarının sarılmasında önemli rol oynuyor.

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren şehir hastaneleri, 2019 sonunda başlayan ve geçen yıla kadar etkisini sürdüren Kovid-19 salgınıyla mücadelenin merkez üssü olmuştu.

Şu an sayıları 20'ye ulaşan hastaneler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından da yaralı depremzedelerin tedavisinde kritik rol oynadı. Bünyelerindeki helikopter pistleri sayesinde özellikle bölgedeki şehir hastanelerine yaralı nakli hızla yapıldı.

Depremzede yaralıların büyük bölümü başta Adana, Mersin, Elazığ, Konya, Kayseri gibi çevre illerdeki şehir hastanelerinde tedaviye alınırken çok sayıda yaralı Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopterlerle Ankara ve İstanbul'daki söz konusu hastanelere nakledildi.

Bu şehir hastanelerinde depremden sonraki 10 gün içinde yaklaşık 20 bin yaralı depremzede tedavi gördü.

Ankara'daki şehir hastanelerinde 4 bin 289 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu

Ankara'daki şehir hastanelerinde 4 bin 289 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık hizmetinin 3 bin 64'ü Ankara Etlik, 1225'i de Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinde verildi. Bu iki şehir hastanesinin yoğun bakımlarında 335, servislerinde ise 789 olmak üzere toplam 1124 hastanın tedavisine devam ediliyor.

Başkente deprem bölgesinden Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve askeri uçaklar ile toplam 795 hasta getirildi. Bu hastaların 379'u Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 270'i Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve 146'sı da ildeki diğer hastaneler tedaviye alındı. Serviste yatan depremzedelerin yüzde 66'sı ve yoğun bakım servisindekilerin ise yüzde 71'i Ankara Etlik ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinde bulunuyor.

Başkente ambulans ile getirilen hastaların da yüzde 82'si de Ankara Etlik ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinde tedavi altında bulunuyor.

Bu süreçte 1120 depremzede ameliyat edildi. Operasyonların yüzde 60'ı şehir hastanelerinde yapıldı.

İstanbul'daki 4 şehir hastanesi 1693 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

İstanbul'daki şehir hastanelerinde bugüne kadar 1693 depremzede tedaviye alındı.

971 yaralı depremzedeye sağlık hizmeti Başakşehir Çam ve Sakura, 460 yaralıya Kartal Dr. Lütfi Kırdar, 154 yaralıya Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 108 yaralıya Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanelerinde verildi.

Çocuk, gebe ve yetişkin hasta gruplarının normal servis veya yoğun bakımlarda tedavi gördüğü hastanelerde, tedavi süreci genel cerrahi, plastik cerrahi, nefroloji, ortopedi, iç hastalıkları ve yoğun bakım gibi birçok birimden hekim tarafından multidisipliner yaklaşımla yürütülüyor. Yaralı depremzedelere psikolog ve psikiyatristlerce de destek sağlanıyor.

Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

Mersin Şehir Hastanesinde de depremin ilk anından itibaren hastane afet planını devreye alındı. Hastanenin teknik altyapısı ve donanımlar sayesinde yatak kapasitesi ikiye katlandı. Depremin ertesi günü 1850 yatak kapasitesine ulaşan hastanede, toplam 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti verildi. 550 hasta ameliyat edilirken depremde göçükten çıkmış veya bölgeden ulaşan 54 gebe hastanede doğum yaptı. Tedavi gören hastalardan 4 bin 400'ü taburcu edildi.

Mersin Şehir Hastanesinde normalde 8'er saatlik vardiyası olan hiperbarik oksijen tedavisi ünitesi 24 saat esasıyla çalıştırılmaya başlandı.

Helikopter pistine sahip olması dolayısıyla 20 hasta, hava yoluyla hastaneye nakledildi.

Adana Şehir Hastanesi de depremde yaralananların tedavisinde aktif görev alıyor. Deprem bölgesinden yaralılar helikopterle hastaneye nakledilirken ilk günden bu yana 4 bini aşkın yaralı hastanede tedavi gördü.

Kayseri Şehir Hastanesinde depremzede çocuklar için özel etkinlikler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 1910 yaralı Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. Bu hastaların 27'si hava yoluyla getirildi. Geri kalanların büyük çoğunluğu ise devlet imkanlarıyla buraya ulaştırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesindeki depremzedelerin 1310'u yetişkin, 600'ü ise çocuk. Hastanede 450 yaralıya yaklaşık 800 cerrahi işlem yapıldı, 1432 yaralı tedavisinin ardından taburcu edildi.

6 bin 600 personelin görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesinde felaketzedelerin tedavilerinin yanı sıra depremden etkilenen çocukların için etkinlikler yapıldı. Çocuk psikiyatri uzmanları, çocuk gelişimcileri, sosyal hizmet uzmanları ve psikologların görev aldığı bu etkinliklerle, depremzede çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı.

Elazığ ve Konya Şehir Hastanelerinde 2 bine yakın depremzede tedavi gördü

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş'tan hasta kabulü yapıldı.

Çevre illere personel ve tıbbi malzeme desteğinin de yapıldığı Elazığ Şehir Hastanesinde cerrahi ekipler 24 saat hizmet verdi. 600 yaralının yaklaşık 100'ü acil müdahaleyle ameliyat edildi.

Konya Şehir Hastanesinde ise 1237 depremzede tedaviye alınırken, yaralıların 50'si ameliyat edildi. Ayrıca, Konya Şehir Hastanesine başvuran depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için terlik, ayakkabı, çorap, giysi, bebek malzemeleri, kişisel temizlik ürünlerinin bulunduğu "iyilik marketi" kuruldu.

Şehir hastaneleri depreme dayanıklı inşa ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan şehir hastanelerinin sayısı 20'ye ulaştı. İstanbul'da 4, Ankara'da 2 şehir hastanesi her gün binlerce hastaya hizmet veriyor.

Adana, Bursa, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Tekirdağ, Manisa, Yozgat, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin ve Balıkesir'de de şehir hastaneleri bulunuyor. Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Gaziantep'te olmak üzere 13 şehir hastanesinin yapımı devam ederken İstanbul Sancaktepe ve Rize Şehir Hastanelerinin proje çalışması sürüyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yapımı devam eden şehir hastaneleri depreme karşı dayanıklı bir şekilde inşa ediliyor. Hastanelerde kullanılan, depremin etkisinin neredeyse hiç hissedilmemesini sağlayan en önemli teknolojilerden biri de "sismik izolatörler."

Binaların zemin katlarındaki kolonların üzerine yerleştirilen sismik deprem izolatörleri sayesinde deprem yükü binanın üst bölümünü etkilemiyor veya çok az etkiliyor. Yaylı bir sistemle deprem esnasında bina zeminden ayrılıyor ve böylece bina, zemindeki hareketin tamamını hissetmiyor. İzolatör, zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlıyor.