Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında, firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele toplantılarının ilkini gıda üreticileriyle yaptı.

Bakan Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcilerinin ardından, şeker, yağ, süt ve peynir üreticileri ile gıda perakendecilerinin temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinciyle, fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın, vatandaşlarımızı rahatlatmak amacıyla devreye alacağı her uygulamayı değerli bulacağımızı ve bu uygulamalara ek olarak tamamlayıcı adımları hız kesmeden atacağımızı ifade etmek istiyorum. Vergisel düzenlemeler, teşvikler ve sübvansiyonlar ile etkin ve hızlı şekilde gerekli tüm adımları atıyoruz. Ülkemizin ileriye dönük hamlelerinde her daim katkı sunan firmalarımızın, ülkemizin menfaati için atacağı tamamlayıcı nitelikteki adımlar yarının müreffeh Türkiye'si için kilit bir role sahip olacaktır."

Gıda perakendecilerinin temsicileri ile bir araya gelerek sektör bazlı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. #birliktenberekete pic.twitter.com/oOXwSSNWnN — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) May 12, 2022

Görüşmelerine hız kesmeden devam eden Bakan Nebati, Hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerinden iş insanlarıyla da bir araya geldi.

Görüşmenin duyurduğu sosyal medya paylaşımında, "Sektör bazlı görüşmelerimize devam ediyoruz. Hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerinde faaliyetini sürdüren iş insanları ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi.