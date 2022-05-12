Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Detayları @trthaber muhabiri Mustafa Seçen aktardı. pic.twitter.com/Uke09vhq7L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2022

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Yargıtay'ın kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partilileri İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya davet etti.

Çağrı sonrası Kaftancıoğlu, bazı milletvekilleri ve partililer il binasına geldi.