Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Pahl ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmeyle ilgili "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik" ifadesini kullandı.