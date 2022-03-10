Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, AHK Türkiye heyetiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Thilo Pahl ve heyeti ile bir araya geldi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Pahl ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.
Görüşmeyle ilgili "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik" ifadesini kullandı.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Thilo Pahl ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik. pic.twitter.com/abYx3WWjCK— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) March 10, 2022
Etiketler: Nureddin Nebati
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