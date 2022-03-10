Bakanlıktan yapılan açıklamada "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığının açık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye’nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir.

Nitekim bugün Türkiye’nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi’nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. "

"Türkiye, iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır"

Açıklamada, söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkelerin, Türkiye'nin katkılarının farkında ve Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincinde olduğu vurgulandı.

"Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.