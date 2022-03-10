Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki, Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ve Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Al-Maliki, Khadka ve Pabriks ile Antalya Diplomasi Forumu öncesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
#ADF2022 öncesinde ikili görüşmelerimize #Filistin ve #Nepal Dışişleri Bakanları ile #Letonya Savunma Bakanıyla başladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022
Started bilaterals ahead of @AntalyaDF w/FMs Riad Malki of #Palestine, Narayan Khadka of #Nepal & Defence Minister @Pabriks of #Latvia.???????????????????????????????? pic.twitter.com/E7LdAaw71J
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