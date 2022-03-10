Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldı.
Olayda ağır yaralanan bir komiser yardımcısıyla bir polis memuru, kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerine yer verdi.
İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 10, 2022
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Terörle Mücadele
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