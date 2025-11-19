Bakan Memişoğlu: Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ailenin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "hastanede bir ihmalin olup olmadığına" yönelik soruyu Memişoğlu, şöyle yanıtladı:

"İki hastane de yeterli hastane. Gerekli müdahaleyi arkadaşlar yapmışlar. Hastane süreçlerinde gördüğümüz kadarıyla bir eksiklik yok ama biz her ihtimale karşı yine de bir inceleme başlatıyoruz. İki hastane de Türkiye'nin en iyi hastaneleri, orada bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz."

Memişoğlu, aileye rahmet dileyerek "Adli, idari süreç devam ediyor, bizim yapabileceğimiz bu süreçleri beklemek." dedi.

"Gıda zehirlenmesine yönelik başvuruların son dönemde arttığına" yönelik iddianın hatırlatılması üzerine ise Memişoğlu, "Biz iddialarla değil gerçeklerle hareket ediyoruz. Anormal bir durum yok." diye konuştu.

Zehirlenme bir aileyi yok etti

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

4 kişi tutuklanmıştı

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.