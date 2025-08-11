Açık 19.3ºC Ankara
Gündem
AA 11.08.2025 05:07

Bakan Memişoğlu: 18 kişi taburcu edildi, 11 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta" dedi.

Bakan Memişoğlu: 18 kişi taburcu edildi, 11 yaralının tedavisi sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Memişoğlu, yetkililerden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaralıların en kısa sürede taburcu olmalarını temenni ettiklerini ifade etti.

Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız, direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ETİKETLER
Deprem Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
OKUMA LİSTESİ