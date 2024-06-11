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Gündem
AA 11.06.2024 16:21

Bakan Mehmet Şimşek Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü.

Bakan Mehmet Şimşek Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü

Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Banga'nın ziyareti, uzun süre sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi.

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Ayrıca, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" görüşüldü. Bu kapsamda, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen ardından, programa desteğini ifade etmek için 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını, 18 milyar dolar artırarak 35 milyar dolara çıkarmıştı. Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor.

"Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası Grubu Başkanı Sayın Ajay Banga ile 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi’ni görüştüğümüz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ’lerin ve istihdamın desteklenmesi⁠ gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık. Türkiye Dünya Bankası’nda aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer almaktadır. Dünya Bankası’na programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz."

 

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