Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.06.2024 15:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyareti sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.

Erdoğan'ı parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel, aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu

Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

ETİKETLER
AK Parti CHP Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Hakan Fidan: BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrar için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyareti hakkında açıklama yapıyor
18:35
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:23
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:16
Bakan Bolat: İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı birlik olalım
18:06
Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
18:11
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
Düzce'de sıcak hava
Düzce'de sıcak hava
FOTO FOKUS
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ