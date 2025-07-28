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Gündem
TRT Haber 28.07.2025 15:14

Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, şunları kaydetti:

"Zor günler, geceler geçirdik ama her karanlığa güneş doğdu. Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık, onlar için en güzelini yeniden yaptık. O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz."

Paylaşımda yangının ardından Bakanlık tarafından yeniden inşa edilen köy evlerine taşınan vatandaşların görüntülerine de yer verildi.

Öte yandan, 4 yıl önce çıkan Manavgat'taki yangının ardından TOKİ tarafından 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojman inşa edildi.

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