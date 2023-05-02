Bakan Kurum: Terörle mücadele ne kadar önemliyse İstanbul'un dönüşümü de o kadar önemli

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Kurum, Kanal 24 canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesindeki çalışmalarda son durumun sorulması üzerine Kurum, depremden etkilenen şehirleri bir yıl içerisinde ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Kurum, depremden 2,5 ay sonra Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ilk köy konutlarının anahtarlarını verdiklerini ve ilk yılda 319 bin konutun yapımına mayıs sonuna kadar başlamayı hedeflediklerini aktardı.

650 bin konutun yapım sürecini, illerin demografik yapısına, kültürel dokuya, vatandaşların ihtiyaçlarına, iklime ve zemine uygun, en doğru teknikle yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, 11 ili eş zamanlı ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

Kurum, ayrıca enkaz kaldırma, yıkık ve acil yıkılacak binalardaki çalışmalarda yüzde 83-84 seviyesine geldiklerinin bilgisini verdi.

"Vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız"

Yapılacak konutları etap etap teslim edeceklerini belirten Kurum, dünyanın neresine gidilirse gidilsin bu kadar kısa sürede hızlı bir şekilde ayağa kalkmanın kolay olmadığını vurgulayarak, "Bu, Türkiye'nin gücüdür. Bu, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim anlayışıdır. Bu iradenin sahaya yansımasıdır. O yüzden aynı Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de olduğu gibi, Kastamonu'da, Bartın'da, Trabzon'da, Rize'deki sellerde olduğu gibi Antalya, Muğla yangınlarında olduğu gibi vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız ve 11 ilimizi el ele verip inşallah hep beraber ayağa kaldıracağız" dedi.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin soru üzerine Kurum, 200 bin konutta gönüllü, rızaya dayalı ve yerinde, 100 bin konutta da rezerv alanında dönüşüm yapacaklarını söyledi.

Kurum, başvuru yapan konutlarda tespite başladıklarını kaydederek, binalarda 3'te 2 çoğunluk sağlanıp sağlanmadığı ve riskli olup olmadığına ilişkin ön tespit yapıldığını anlattı. Riskli bina şerhi konulmayacağını aktaran Kurum, üçte iki çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceklerini ifade etti.

Riskli binalar için noter huzurunda kura çekileceğini belirten Kurum, TOKİ Başkanlığınca yapılacak inşaatların en geç 2 yılda tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceği bilgisini paylaştı.

Kurum, İstanbul'u korumak zorunda olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'un dönüşümü milli güvenlik, egemenlik meselesi. Bu kadar net. Terörle mücadele ne kadar önemliyse İstanbul'un dönüşümü de o kadar önemli. Ve burada da bugüne kadar koymuş olduğumuz iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız daha da arttırmak, hızlı bir dönüşümü yapmak suretiyle bu kampanyayı milletimize müjdelediler. Ve şu ana kadar da kampanyamıza güzel de bir teveccüh oldu. Yani 77 bin 136 başvuru ve bu da yaklaşık 425 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani 4'le çarparsanız, 1 milyon 600 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru söz konusu."

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarının hangi veriye dayanıyor olabileceği sorulan Kurum, hiçbir dayanağı bulunmadığını, onların tek yaptıkları işin her söylemde olduğu gibi algı, iftira ve bahanelerle milleti yanlış yönlendirmek olduğunu söyledi.

TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu, 2002'ye kadar 43 bin konut yaptığını hatırlatan Kurum, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal devlet anlayışıyla 81 ilde sadece konut değil, stadyum, hastane, okul, cami, yeşil alan, millet bahçeleriyle ilgili tüm alanlarda 37 bin sosyal donatısıyla birlikte 1 milyon 200 bin konut ürettiklerini kaydetti.

"Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de biz göremedik o baharı"

Kurum, Ankara İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin 4 yıldır CHP'de olduğunu belirterek, "Sen niye bir tane konutunu yapıp da vatandaşına vermedin? Veya sen seçim meydanlarında 'Metro, yol, yeşil alan.' dedin. Niye verdiğin sözleri tutmadın? Sormaz mısın, sen sonuçta liderisin değil mi? Dönüp bir aynaya bakacasınız. 'Söz' diyorlar. Sen sözünü tutmadın ki. Sözünü tutmayan biri olarak biz senin sözüne nasıl inanalım. Anca vaat, 'Bahar gelecek, her şey güzel olacak.' Niye olmadı? 4 sene geçti. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de biz göremedik o baharı. Yolda kalan otobüs, karda kapanan yollar, bir türlü bitmeyen metro hatları, verilen sözlerin tutulmadığını, taahhütlerin yerine getirilmediğini gördük. Her şeyi gördük ama eser, hizmet göremedik" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, ülkenin bağımsızlığı için milletle birlikte mücadele ettikleri 15 Temmuz'da evde kahve yudumladığını söyleyen Kurum, "İnşallah 15 Mayıs'tan sonra da milletimiz Sayın Kılıçdaroğlu'nu siyaset sahnesinden siyasetin tozlu sayfalarına yerleştirecek ve deprem konutlarımızın, millet bahçelerimizin törenlerini Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla yaparken kahvesini yudumlamaya devam edecek" dedi.

Kurum, hiçbir zaman yapamayacakları sözleri vermediklerini, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda hassas olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"yla ilgili hazırlanan harita üzerinden İstanbul'daki son durumu anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamaları sorulan Kurum, "Sayın Kılıçdaroğlu şunu anlamalı, Atatürk Havalimanı Türk gençliğinindir, bizim gençlerimizindir. Ve biz gençlerimiz için, milletimiz için oraya onun söylediği gibi binalar değil, 145 bin 300 ağaç dikiyoruz. Gençlerimiz buna müsaade etmez. Gençlerimiz Atatürk Havalimanı'nın, o millet bahçesinin, oradaki fuar alanlarının Amerika'ya peşkeş çekilmesine müsaade etmez. Bizim gençliğimiz öyle bir gençlik ki kendine inanan, güvenen, üreten... Tüm dünyayla yarışacaklar, tüm dünyanın önüne geçecekler. Öyle bir gençlik geliyor" dedi.

"Bu ülkenin güzel insanları için çalıştığımızı biliyorlar"

Kurum, yoğun bir tempoda çalışmasını ailesinin nasıl karşıladığının sorulması üzerine de bu işleri yapanların ailelerinden fedakarlık etmesi gerektiğini söyledi.

Farklı illerdeki çalışmalarının neticesinde ailesinin büyüdüğünü dile getiren Kurum, "Kendi çocuklarımın dışında depremzede ailelerimizin çocukları benim de çocuğum oldu. Oradaki annelerimiz, babalarımız, bizim de annemiz, babamız oldu. Çocuklarım, eşim, annem, babam onlar da bizi göremiyorlar ama bu ülke için, bu ülkenin güzel insanları için çalıştığımızı biliyorlar" diye konuştu.

Kurum, seçim çalışmalarında sahadaki gözlemlerinin sorulması üzerine ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza olan inanç, güven çok yüksek şekilde 14 Mayıs'ta sahaya yansıyacak, sandığa yansıyacak ve öyle yani 'Yok efendim milletvekilliğinde şöyle olurmuş, cumhurbaşkanlığında böyle olurmuş.' falan yok. Cumhur İttifakı'mızla gümbür gümbür çoğunluğu sağlayacağımız bir milletvekili sayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk turda belki kimsenin beklemediği bir oranla inşallah 15 Mayıs sabahı görevine devam edecek" dedi.