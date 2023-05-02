İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Akıl ve izan dışı iddialar

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalıştığını belirten Altun, "Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki 'profesyonellerin' elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır" dedi.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Sayın Kılıçdaroğlu, hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız ajansınıza değil şahsınıza aittir. Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır" ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak için, "sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya" devam edeceklerini de vurguladı.