Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,8'lik depremin ardından bölgeye inşa edilecek konutlarla ilgili TRT Haber'de açıklama yaptı.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ben bir kez daha hem Elazığ'ımıza hem Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine bugün Manisa'mızda hissedilen bir deprem oldu. Bu deprem sebebiyle de tüm Manisalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Deprem olur olmaz hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bütün bakanlıklar olarak seferber olduk. Malatya'da, Elazığ'da yapılması gerekenlerle ilgili ilgili tüm bakanlıklar, Afet Yönetim Planı çerçevesinde sahada olmaya gayret gösterdik. Sizin de ifade ettiğimiz gibi depremin olduğu andan itibaren de buradan ayrılmayacak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek şekilde tüm birimlerimiz harekete geçti. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz ve enkaz kaldırma işleri de bizim bakanlığımızın sorumluluğunda.

"Elazığ merkezde 45 acil yıkılacak bina tespiti yaptık"

Kalıcı konutlar ile ilgili yapım sürecini yürütüyoruz. Şu an bin arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. Malatya'da tespit çalışmalarının hemen hemen sonuna yaklaşmış durumdayız. Elazığ ilimizde de en geç bir hafta içinde de bu hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz. Şu anki hasar tespit çalışmalarına baktığımızda, Elazığ merkezde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı ve 45 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Malatya merkez Battalgazi köylerinde etkilenmeler var. Doğanyol, Kale ve Pötürge ilçelerimiz de yapmış olduğumuz tespitlerde de 430 yıkık, 4128 ağır hasarlı ve 20 de acil yıkılacak hasarlı yapı tespiti yaptık.

"1500 Tarımköy Uygulaması yapacağız"

Arkadaşlarımızla birlikte yeni yapılacak yerler ile alakalı çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçevede Malatya'mızda da ilk etapta 1500 Tarımköy Uygulaması yapacağız ve 1000 tane de 500'ü merkezde 500'ü de diğer ilçelerimize olmak üzere kalıcı konutlar inşa edeceğiz. Şehir merkezlerindeki konutlarımız zemin artı 2, köy yerleşim alanlarındaki Tarımköy Uygulamalarımızda da tek katlı çelik konstrüksiyon binalardan oluşacak. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına da yanında ahırlarını da gerçekleştireceğiz. Bu sayede şehir merkezlerindeki dönüşümü ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın kalıcı barınma ihtiyaçlarını gidermiş olacağız.

"Türkiye'miz seferber olmuş durumda"

Onun dışında da şu an hem Malatya'mızda hem Elazığ'ımızda tüm vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları olan gıda ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları, ısınma ihtiyaçlarına ilişkin tüm Türkiye'miz seferber olmuş durumda.

Valiliklerimiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz masaları ile de vatandaşlarımıza bu ihtiyaçları giderme adına çalışmalarımızı süratle yapıyoruz. Köylerimizde vatandaşlarımızın hem barınma ihtiyacı hem hayvanlarımızın barınma ihtiyacı için de yine çadır kentlerimizi kurmuş durumdayız.